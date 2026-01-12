A Liverpool megmentené az idényét – kövesd élőben Szoboszlaiék meccsét!

A Liverpool jól kezdte az idényt, azonban az első öt forduló után a Szoboszlaiék hatalmas hullámvölgybe kerültek, amiből a mai napig nem sikerült teljesen kilábalniuk, hiszen utolsó három bajnokijukon is csak három döntetlent játszottak. Az angol bajnoki címvédő a botlásoknak köszönhetően 21 forduló után 35 ponttal a negyedik helyen csak a bajnokságban, 14 ponttal lemaradva a listavezető Arsenaltól.

Talán nem korai kijelenteni, hogy a Liverpool számára a bajnokság elúszott. És mivel Szoboszlaiék a Ligakupából is idő előtt búcsúztak – a Crystal Palace búcsúztatta őket a nyolcaddöntőben –, így reálisan nézve az FA-kupa maradt az egyetlen hazai trófea, amit ebben az idnyben még begyűjthetnek.

