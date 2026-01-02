Elképesztő fordulat: Amerikából kaphat mentőövet a Liverpool középpályása

A GOAL értesülései szerint a Charlotte FC figyelemmel kíséri Harvey Elliott helyzetét az Aston Villánál, ugyanakkor egy esetleges januári lépés elsősorban attól függ, milyen döntéseket hoz a Villa és a játékos anyaegyesülete, a Liverpool. Az angol válogatott középpályás kevés játéklehetőséghez jut Birminghamben, a Charlotte pedig azon kevés klubok egyike, amely menekülőutat kínálhat számára a téli időszakban.

Elliott az átigazolási időszak utolsó napján csatlakozott az Aston Villához, kölcsönben, olyan megállapodással, amely 10 mérkőzés esetén kötelező vásárlási opciót tartalmaz. Ez a feltétel azonban egyelőre messze van: a középpályás eddig mindössze öt alkalommal lépett pályára, legutóbb szeptemberben, és a jelek szerint a Villa nem kívánja aktiválni a záradékot.

A helyzetet bonyolítják a FIFA-szabályok is. Elliott ugyanis ebben az idényben már szerepelt a Liverpoolban (egy perc erejéig), majd az Aston Villában is pályára lépett, így nem igazolhat olyan klubhoz, amely nyár–tavasz rendszerű bajnokságban szerepel. Ez a legtöbb ligát kizárja világszerte.

Van azonban kivétel: a Major League Soccer, amely jelenleg eltérő versenynaptárt használ. Ez teszi a Charlotte FC-t az egyik kevés reális opcióvá, ahol Elliott játéklehetőséghez juthatna – különösen a világbajnokság előtti időszakban –, amennyiben sem a Villa, sem a Liverpool nem számol vele a szezon második felében.

A GOAL forrásai hangsúlyozzák: a Charlotte érdeklődése egyelőre pusztán feltérképező jellegű, és minden további lépés attól függ, mire jut egymással a Liverpool és az Aston Villa. A Charlotte érdeklődéséről elsőként Fabrizio Romano számolt be.

Az Aston Villa vezetőedzője, Unai Emery időközben megerősítette, hogy a klub valóban fontolgatja Elliott kölcsönszerződésének idő előtti megszüntetését, ugyanakkor hivatalos döntés még nem született.

„Tiszteletben tartjuk őt, mert kiváló profi és nagyszerű ember, de a helyzetünk bonyolult” – fogalmazott Emery. „Döntenem kell, de nem akarok ártani neki, mert legjobbat érdemli. Ha távozik, akkor az ő posztján esetleg más megoldásokon dolgozhatunk.”

A spanyol szakember azt is elárulta, hogy a kötelező vásárlási opció kulcsszerepet játszik a dilemmában:

„Harvey kölcsönben van nálunk, és ha játszik, meg kell vásárolnunk. Két hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy végleg leigazoljuk.”

Korábban is előfordult, hogy a Charlotte FC kihasználja ezt a speciális FIFA-szabályt. A múlt idényben Wilfried Zahát is hasonló módon szerezték meg: az elefántcsontparti támadó 2024 augusztusában a Galatasaraytól kölcsönbe a Lyonhoz került, majd a szerződését 2025 januárjában felbontották, így kölcsönben Charlotte-ba igazolhatott.

