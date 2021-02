Liverpool: Egy védő kidőlt, kettő érkezett

Jürgen Klopp megerősítette, hogy a szezon hátralévő részében nélköznie kell 29 éves középhátvédjét, Joel Matipot, aki a Tottenham elleni 3-1 során szenvedett bokaszalag-sérülést.

Mint ismert, a Liverpool hetekkel ezelőtt elveszítette a világ egyik legjobb belsővédőjét, Virgil van Dijket, valamint a szintén ezen a poszton játszó Joe Gomezt is erre az idényre.

Nagyon nagy szerencséje van a Vörösöknek, hogy a téli átigazolási időszakban, annak is a legvégén sikerült két középhátvédet is igazolniuk: Ozan Kabak, a Schalke 20 éves török játékosának az érkezése biztos, rajta kívül a Preston másodosztályú emberét, Ben Daviest is megszerezték a liverpooliak. Előbbiről hangzatos szavakkal nyilatkozott a csapat edzője:

"A Schalke jelenleg sajnos nagyon rosszul áll, de Ozan egy óriási tehetség. Szerintem jó időben jött neki ez a váltás, mert mint minden játékosnak a világon, neki is egy stabil csapatra van szüksége ahhoz, hogy fejlődjön - ezt mi biztosítani tudjuk neki."

