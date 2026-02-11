A Liverpool 80 millió eurót sem sajnálna a Barcelona kulcsjátékosáért?

Az angol sajtóban ismét Jules Koundé a téma: a Daily Mail értesülései szerint a Liverpool 80 millió eurót sem sajnálna az FC Barcelona francia védőjéért. A 27 éves játékos neve nem először merül fel a „vörösök” célpontjaként, ám ekkora összegről korábban nem szóltak a hírek.

Koundé 2022-ben érkezett a Sevillától Barcelonába 50 millió euróért, amely további 10 millió euró bónusszal egészülhetett ki. Bár eredetileg középső védőnek érkezett a katalánokhoz, az utóbbi idényekben jobb oldali védőként stabilizálta helyét mind klubcsapatának, mind a francia válogatottban. Szerződése 2030-ig köti a Barcelonához.

A francia bekk kulcsszerepet tölt be Hansi Flick rendszerében, így a Barcelona csak jelentős ajánlat esetén lenne hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. A Transfermarkt jelenleg mintegy 65 millió euróra becsüli piaci értékét, ugyanakkor korábbi hosszabbításakor 1 milliárd eurós kivásárlási záradék szerepelt a szerződésében.

A spanyol sajtó szerint a Barcelona körülbelül 80 millió eurós ajánlat esetén fontolná meg a játékos eladását, ami jelentős nyereséget jelentene a három évvel ezelőtti befektetéshez képest. Egyelőre azonban hivatalos megkeresésről nem érkezett megerősítés, így kérdéses, hogy a Liverpool valóban lép-e a nyári átigazolási időszakban.



Mint ismert, a Liverpoolnál Trent Alexander-Arnold távozása után Conor Bradley, illetve a nyáron szerződtetett Jeremie Frimpong számított első számú megoldásnak a jobb oldali védő posztjára, ám előbbi súlyos térdsérülést szenvedett az Arsenal elleni januári bajnokin, és nincs kizárva, hogy a felépülése egy esztendőt vesz igénybe. A holland jobbhátvéd többször is sérüléssel bajlódott az idényben, jelenleg sem bevethető, ennek is köszönhető, hogy Szoboszlai Dominiknek többször is kényszerből kellett visszalépnie a védelem jobb oldalára.