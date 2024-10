Lisztes és Vancsa sem tagja az U21-es keretnek

A két legértékesebb játékos maradt ki.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szélesi Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője 23 játékost hívott meg a Málta és Belgium elleni Európa-bajnoki selejtezőkre készülő korosztályos válogatottba - olvasható az mlsz.hu-n.

A cikk lejjebb folytatódik

Az együttes október 10-én Máltát fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, majd október 15-én Leuvenben zárja a sorozatot.

Lisztes Krisztián kisebb izomsérüléssel bajlódik, ezért az Eintracht Frankfurttal történt egyeztetést követően nem utazik haza a két mérkőzésre, rajta kívül nem lesz ott az edzőtáborban a Gent támadója, Vancsa Zalán sem, aki saját és klubja kérésére hagyja ki a mérkőzéseket.

"Ez lesz a 2002-es és a 2003-as korosztály utolsó két mérkőzése az U21-es válogatottban, és annak ellenére, hogy a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére már nincs esélyünk, szeretnénk szépen zárni az Európa-bajnoki selejtező sorozatot. Málta ellen hazai pályán kizárólag a győzelemben gondolkodunk, míg a csoport második helyéért harcoló, nagyon erős játékosállománnyal rendelkező belgák otthonában bravúrnak számítana a pontszerzés, de ha sikerül hasonló teljesítményt nyújtanunk, mint a spanyolok elleni szeptemberi selejtezőn, akkor megnehezíthetjük az ellenfelünk dolgát, és okozhatunk meglepetést. Bár ezúttal is vannak hiányzóink, a keretünk közel optimális, és a jövő szempontjából biztató, hogy kilenc olyan labdarúgó is ki tudta harcolni teljesítményével a kerettagságot, aki az életkora alapján még a következő Európa-bajnoki selejtező sorozatban is U21-es válogatott lehet" - nyilatkozta Szélesi az mlsz.hu-nak.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Dala Martin (Fehérvár FC)

Hegyi Krisztián (Motherwell)

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia)

Védők:

Baráth Péter (Rakow

Csinger Márk (DAC)

Debreceni Ákos (Kazincbarcika)

Szabó Alex (Budapest Honvéd)

Yaakobishvili Antal (Girona)

Vas Gábor (Paksi FC)

Középpályások:

Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd)

Eördögh András (Tatabánya)

Geiger Bálint (Újpest FC)

Komáromi György (Maribor)

Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia)

Kosznovszky Márk (MTK Budapest)

Okeke Michael (Manchester City)

Vajda Botond (DVSC)

Vitális Milán (DAC)

Támadók:

Dénes Csanád (ZTE FC)

Gruber Zsombor (Ferencváros)

Németh András (Münster)

Redzic Damir (DAC)

Szűcs Tamás (DVSC)