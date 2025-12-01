Az Öltözőn Túl Facebook-oldal információi szerint a Soroksár SC-nél a téli szünetben felmerült egy esetleges edzőváltás lehetősége. Úgy tudják, a hivatalos döntés még nem született, ám amennyiben a klub a váltás mellett dönt, házon belüli megoldásban gondolkodnak. Ebben az esetben Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as csapatának vezetőedzője léphetne előre, miközben Lipcsei Péter visszatérhetne a Fradihoz. Hogy pontosan milyen szerepkörben, az egyelőre nem tisztázott.

A Soroksár a bajnokság félidejében három győzelemmel, négy döntetlennel és nyolc vereséggel, összesen 13 ponttal épp a bennmaradást jelentő 14. helyet foglalja el az NB II-ben.

Érdekesség, hogy az FTC júniusban hosszabbított Lipcseivel, kifejezetten azért, hogy továbbra is ő irányítsa a klub fiókcsapatát.

