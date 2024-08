Lipcsei Péter majdnem az FC Barcelonában kötött ki!

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a Liverpool legyőzi a Brentford FC-t, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Lipcsei Péter a ferencvárosi legendák egyike. Futballistaként nála senki sem játszott többet a zöld-fehérek között és részese volt nagy sikereknek is. Az m4sport.hu-nak adott interjúból az is kiderült, hogy soha nem akarta elhagyni az Üllői utat (még akkor sem, amikor halálfélelme volt), de azt is elmondta, hogy az ő nevével nem egyszerű edzőként elhelyezkedni.

Lipcsei Péter futballistaként hatszáznegyvenkilenc tétmérkőzésen szerepelt a zöld-fehérek színeiben, négy bajnoki címet és hat Magyar Kupát nyert. Immár hét éve az FTC fiókcsapatának, az NB II-es Soroksár a vezetőedzője. Játékosként a legmagasabb szinten futballozott, hiszen megfordult a portugál FC Portóban is, ahol 23 bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett. Edzőként viszont beragadt a hazai másodosztályban.

„A nevemmel nem mindenhova tudok menni – mondta Lipcsei Péter. – Nyilván mindig azt hallom, hogy fradista… Vannak, akik nem szimpatizálnak a Ferencvárossal és ha két-három edző közül választanak, akkor én vagyok a harmadik, de ötven felett ez már nem érdekel.”

A Soroksár edzőjeként az a feladata, hogy olyan játékosokat neveljen, akik felkerülhetnek a Ferencvárosba, vagy másik NB I-e csapatba. Az edző azonban más helyzetben van.

„Magyar edzőt nem szeretnének, ezt elfogadtam, de azért dolgozom, hogy a Ferencváros edzője legyek. A klub egy üzlet és a lényeg, hogy jól szerepeljen. Szeretném becsületesen csinálni az adott helyzetben a munkámat.”

Lipcsei Péter kitért arra is, hogy az NB II-ben nagyon nehéz igazolni, mert a játékosok olyan pénzt kérnek, hogy az edző „lefordul a székről”. Mindent egybevetve nem bánta meg, hogy annak idején elvállalta a Soroksárt és elárulta, hogy volt NB I-es megkeresése is, de konkrét ajánlatig nem jutottak el.

Ifjabb Lisztes Krisztián korábban edzett Lipcsei Péter irányítása mellett. A szakember nagyon várja, hogy mire lesz képes egykor játékosa Frankfurtban.

„Ha kölcsönadják, akkor sem dől majd a kardjába, vissza fog ő még kerülni a Frankfurtba és sokat tapsolunk neki. A védekezést nem nagyon oldotta meg nálunk, nem jött vissza, úgy gondolta, hogy majd megoldják a védők, ő meg elöl elrendezi. Támadásban extra, bárkit meg tud verni.”

A válogatottal kapcsolatban Lipcsei Péter elmondta, Marco Rossi jól döntött, hogy egyelőre nem hívta meg a csapatba Lisztes Krisztiánt, akinek szerinte lesz még bőven lehetősége játszani a nemzeti csapatban.

Lipcsei Péter elárulta azt is, hogy annak idején az FC Porto vezetőedzője, a legendás Bobby Robsonnal milyen volt a kapcsolata és azt is, hogy José Mourinho hívta fel, hogy menjen a Barcelonába.

A beszélgetésben a Ferencváros 2006-os kizárásáról, valamint a klub nehéz időszakáról is szó esik. Lipcsei Péter elárulta, hogy volt, amikor ő adott pénzt a fiataloknak ebédre…

A teljes interjú:

Forrás: M4 Sport