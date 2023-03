Lionel Messit különleges ajándékkal jutalmazták meg

A dél-amerikai nemzetközi szövetség fogadta a világbajnok válogatottat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A dél-amerikai nemzetközi szövetség elnöke, Alejandro Domínguez ünnepélyes keretek közt átadta Lionel Messinek a vb-trófeát. Ezen felül a CONMEBOL hétfői rendezvényén Messit egy életnagyságú szoborral köszöntötték, amely éppen a vb-trófea átvételének pillanatában ábrázolja őt.

"Leóval több történelmi pillanatunk is van. Lehetőséget adott, hogy ne csak érmeket, hanem kupákat is adjak neki. Ez idő alatt több ígéretünk is függőben volt, ma szeretném teljesíteni" - mondta a szövetség elnöke a szobor átadásakor. Domínguez reményét is kifejezte, hogy Messi mielőbb Dél-Amerikában futballozzon, hogy a Libertadores-kupát is átadhassa neki.

"Hálával tartozom Istennek, hogy ezt a fontos elismerést megszereztük, nagyon vágytunk rá" - jegyezte meg Messi.

"Álmodni sem mertem erről soha, még csak nem is gondoltam rá. Egyszerűen csak élvezni akartam, amit gyerekkorom óta imádok. Hosszú utam volt, sok különböző döntéssel, vereséggel, de mindig csak előre néztem, és ez a legfontosabb. Küzdeni az álmaidért, élvezni a játékot, és bármit elérhetsz" - tette hozzá a világbajnok klasszis.

A vb-győztes csapat tagjait gyermekek köszöntötték a színpadon, amelyek igazán megható pillanatok voltak.

Az argentin válogatott kedd este Santiago del Esteróban Curacao ellen játszik barátságos mérkőzést, a CONMEBOL gáláján csak néhány órát töltöttek.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Argentína-Curacao mérkőzésen az afrikai csapat győzelme 1.01, a döntetlen 26.00, a dél-amerikaiak sikere 51.00-szeres szorzóval fogadható.(x)