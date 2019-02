Lionel Messi újabb hihetetlen mérföldkőhöz érkezett

A Real Valladolid elleni mérkőzésen pályafutása során újabb hihetetlen mérföldkőhöz érkezett Lionel Messi.

A Barcelona argentin világklasszisa az 1-0-ra megnyert mérkőzésen a 30. gólját szerezte a szezonban, elsőként elérve ezt a számot az összes európa ligát figyelembe véve ebben az idényben.

Hihetetlen, de Messi immár zsinórban a 11. szezonjában érte el a 30 gólos határt, és figyelembe véve, hogy még csak február van, ezt a számot még szinte biztosan jelentősen növelni fogja.

A 31 éves játékos könnyedén felülmúlhatja előző szezonbéli önmagát, akkor ugyanis 45 góllal zárt.

A Barcelona sztárja a bajnokságban 22 meccsen szerzett idén 22 gólt, még minden sorozatot figyelembe véve 30 meccs alatt 30 találat áll a neve mellett, magabiztosan hozva ezzel a meccsenkénti egy gólos átlagot.

Messi nélkül továbbra is elképzelhetetlen a Barcelona játéka, amit az is jelez, hogy a Real Valladolid elleni 12 kapuralövési kísérletben előkészítőként vagy befejezőként kivétel nélkül szerepet vállalt az argentin klasszis.

