Lionel Messi új házat vett - klubváltás állhat a háttérben?

A Marca információi szerint hamarosan az Egyesült Államokban folytathatja a klasszis.

A The Sun brit lap információi szerint 9 millió dollárért cserébe elképesztő luxuslakást vásárolt a Porsche Design Towerben Lionel Messi, amely akár azt is előre vetítheti, hogy a futballista hamarosan az MLS-ben folytatja. Erre azért is lenne nagy esély, mert az argentin korábban elmondta, szeretné megtapasztalni, milyen az Egyesült Államokban futballozni. "Szeretnék az Egyesült Államokban futballozni és megtapasztalni az ottani életet és a bajnokságot, majd utána valamilyen minőségben visszatérnék Barcelonába."

A The Athletic legfrissebb információi szerint az Inter Miami lehet befutó Lionel Messiért. A David Beckham által is tulajdonolt klub már évek óta tárgyal Jorge Messivel, Lionel édesapjával.

LIONEL MESSI ÚJDONSÜLT LUXUSLAKÁSA

The Sun

