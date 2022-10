Lionel Messi nagyot nézne: Cristiano Ronaldo Argentínába igazol?

Az Argentinos Juniors szurkolói a csapatukban szeretnék látni Cristiano Ronaldót, és ezért mindent meg is tesznek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az argentin csapat kvalifikálta magát a Libertadores-kupa főtáblájára, a klub szurkolói pedig ezen felbuzdulva sztárigazolásokat követelnek a vezetéstől.

A szurkolók kampánya a közösségi médiát is bejárta, az "El Bicho al Bicho" hasteggel.

A szimpatizánsok elhivatottak, ezt jól mutatja, hogy még Cristiano Ronaldo neve is felmerült, mint lehetséges igazolás. Nem is kellett több az Argentinos Juniors sajtósainak, és ők is beszálltak a kampányba, ráadásul nem is akárhogyan: a klub Twitter-oldalán megosztottak egy képet, ahol az ötszörös aranylabdás focista a klub mezében pózol, és egy videót is, ahol már oda is adták az ikonikus hetes mezt a portugálnak.

A Juniors ultrái az El Nacional példáját igyekezték lemásolni, hiszen az uruguayi klub egy ugyanilyen kampánnyal csábította haza a szabadon igazolható Luis Suárezt. Nagy különbség viszont, míg Suárez Uruguayban született, és a kedvenc csapata az El Nacional, addig Cristiano Ronaldo Európában látta meg a napvilágot, és nagyon meglepődnénk, ha az Argentinos Juniors rajongója lenne.

Az igazsághoz továbbá az is tartozik, hogy az argentin bajnokság nyolcadik helyezettje nincs olyan anyagi helyzetben, hogy Ronaldo fizetésének csak egy töredékét is ki tudná fizetni - írja a spanyol Marca.

De ahogy Antonio Conte mondaná:

"A szurkolók, szurkolók."

Forrás: Marca

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A világbajnokság legnagyobb esélyese Brazília, a Selecao végső sikere 5-szörös szorzóval fogadható. (x)