Lionel Messi még a dobogóra sem fért fel, a PSG sztárja lett a legjobb karmester

Vitinhát, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és a portugál válogatott középpályását választotta az év legjobb játékmesterének a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

A szombaton közzétett tízes lista élére 103 ponttal került, 12-vel megelőzve a spanyol bajnok FC Barcelona és a nemzeti együttes irányítóját, Pedrit, és 25-tel a szintén a katalán klubcsapatot erősítő Lamine Yamalt (78 pont).

A jelenleg az Inter Miamiban futballozó argentin Lionel Messi (49 pont), aki eddig összesen 14 IFFHS-díjat nyert el, a 2025-ös választáson a negyedik legtöbb szavazatot érdemelte ki.

A játékmesterek sorában tízedikként végzett Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin liverpooli csapattársa, a német Florian Wirtz (11).

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

