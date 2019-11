Lionel Messi már tárgyal az új szerződéséről a Barcelonával

Mint arról már korábban beszámoltunk Lionel Messinek 2021-ig van szerződése a Barcelonával, de egy záradék miatt akár már a jövő nyáron is ingyen távozhatna a katalánoktól.

Ugyanakkor ez vélhetően nem fog megtörténni, hiszen a klub sportigazgatója, Eric Abidal megerősített, hogy már tárgyalnak az argentin zsenivel az új kontraktusáról.

Messi szinte napra pontosan 16 éve debütált a Barcelonában és azóta már a katalán együttes egyik, ha nem a legnagyobb ikonjává vált.

2004 óta több mint 450 mérkőzésen lépett pályára az argentin a Barcában és ezeken a találkozókon 420 találatig jutott, ami egy egészen elképesztő mutató.

