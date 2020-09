Lionel Messi külön készül

Edzésbe állt Lionel Messi, de egyelőre nem készülhet a első csapatával.

Ennek rém egyszerű oka, hogy a játékosnak még nem értékelték ki a második koronavírus-tesztjét, így egyelőre a szabályok nem engedik, hogy a többiekkel együtt készüljön.

Messi a múlt pénteken jelentette be a GOAL spanyol kiadásának, hogy a Barcelona játékosa marad. Hétfőn délután kevéssel 16 óra előtt meg is érkezett az edzőközpontba, de említett okok miatt nem csatlakozhatott az első csapathoz. Ezzel egyébként nincs egyedül, mert Philippe Coutinho is külön készül, ő is a teszt negatív eredményére vár.