Lionel Messi követheti Cristiano Ronaldót, ennél a csapatnál folytathatja!

Az argentin klasszis is Szaúd-Arábiában köthet ki, miután Cristiano Ronaldo is az arab országba igazolt. Egyelőre még csak erős pletyka, hogy a Párizsban 2023 nyaráig szerződött Messi ott folytassa, azonban az al-Naszr legnagyobb riválisa, az al-Hilal hivatalos boltjában kezdte el árulni a világbajnok nevével ellátott mezeket.

Természetesen lehetséges, hogy ezzel csak fricskázni akarták ősi riválisukat, viszont érdekes lenne eljátszani a gondolattal, hogy a két klasszis ismét két rivális mezében feszülhetne egymásnak.

Lionel Messit 2023 nyaráig köti szerződés a PSG-hez, így szabadon távozhat akarhat, azonban a hírek szerint erre nem kerül sor, mert szívesen maradna a francia fővárosban továbbra is. Emellett arról is hallani, hogy az MLS felé veszi az irányt, de a Barcelonába való visszatéréséről is cikkeztek már a külföldi sajtóban.

