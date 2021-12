Lionel Messi éve váratlan fordulatokat hozott

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az életben három dolog tűnt biztosnak: hogy az ég kék, a fű zöld, és Lionel Messi a Barcelonában játszik. Utóbbi azonban idén nyáron megdőlt: a hétszeres aranylabdás játékos elhagyta szeretett csapatát és a PSG-hez igazolt, ahol ismét együtt játszhat egykori csapattársával és barátjával, Neymarral.

Na de mi volt az oka annak, hogy argentin zseni 21 év után elhagyta a gránátvörös-kékeket?

A Barcelona korábbi elnöke, Josep Maria Bartomeu irányítása alatt a katalánok hatalmas költekezésbe kezdtek az átigazolási piacon, ezzel pedig egyre rosszabb és rosszabb anyagi helyzetbe hozták a Barcelonát. Közben az elnök és Lionel Messi viszonya oly mértékben megromlott – többek között Neymar 2017-es elengedése miatt –, hogy a játékos 2020 nyarán már meg sem jelent a szezon előtti felkészülésén, augusztusban pedig egybehangzó információk szerint közölte Bartomeuval, hogy távozni akar.

Messi szerződésében szerepelt is egy záradék, hogy ha még az idény vége előtt vagy legkésőbb június elsejéig bejelenti távozási szándékát, akkor szabadon elhagyhatja a klubot. Azonban a támadó pechjére a koronavírus-járvány miatt a szezon nem a tervezett módon ért véget, hanem augusztus 23-án, ez pedig lehetőséget adott Bartomeunak arra, hogy megtámadja az argentin távozási szándékát.

A 34 éves játékos a Goal-nak elmondta, hogy a vezetőségnek nincsenek távlati tervei, valamint az elmúlt évek sikertelensége is gondolkodóba ejtette, és végül csak azért maradt, mivel az elnök ingyen nem engedte volna el, a kivásárlási záradékát – ami 700 millió euróra rúgott –, pedig senki sem fizette volna ki. Az argentin arról is beszélt, hogy bíróságra vihette volna az ügyet, azonban nem akart pereskedni szeretett csapatával, így végül maradt.

Így kezdett neki a hétszeres aranylabdás a 2020/21-es szezonnak. Aztán elnökváltás következett, mivel Bartomeu újabb és újabb botrányokba keveredett, az együttes új elsőembere pedig Joan Laporta lett. Így újra esélyt nyílt arra, hogy a játékmester 2021. június 30-án lejáró szerződését meghosszabbítsák. A klub igazgatótanácsa, Laporta elnök vezetésével hónapokon keresztül arra törekedett, hogy csapatkapitányuk szerződését valahogy meghosszabbítsák, és az elnök a sajtónak is folyamatosan azt kommunikálta, hogy a játékmester nem megy sehova.

A támadó édesapja, – aki egyben ügynöke is – augusztus elején leült tárgyalni a katalánokkal, hogy véglegesítsék a már előkészített megegyezést. A hétszeres aranylabdás játékos 50% fizetéscsökkentésbe is belement volna, hogy maradhasson a klubnál, ahol felnőtt. Miután a felek mindenben megegyeztek, jött a hidegzuhany. Messi és a Barcelona megállapodása nem volt formalizálható, ennek hátterében pedig a Liga új szabályai álltak, amelyek fizetési sapkát vezettek be a kluboknál.

Ez azt jelentette, hogy egy meghatározott keretnél nem lehet magasabb a klub összes bérköltsége – ez az összeg egyébként a Barcelona esetében 98 millió euró –, és Messi fizetésével a Barcelona túllépte volna ezt a keretet. Ez volt az oka annak, hogy klublegendának 21 év után távoznia kellett a Nou Campból.

A PSG pedig kapva kapott az alkalmon, hogy Messi szabad, és azonnal tárgyalásokba is kezdtek a játékos édesapjával. És augusztus 10-én meg is született a megállapodás, a világsztár a párizsiak játékosa lett.

A világklasszis párizsi karrierje lassan indult be, nehezen vette fel a francia bajnokság ritmusát. Az őszi idényben 11 bajnoki mérkőzésen mindössze 1 gólt szerzett csak. Ezzel szemben a 34 éves játékmesternek a már megszokott terepen sokkal jobban ment, az egykori Barcelona támadónak 5 gólja van az idei Bajnokok Ligája kiírásban.

