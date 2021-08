Lionel Messi: „Az álmom, hogy újra BL-t nyerjek!”

Messi szerint Neymarral és Mbappéval fantasztikus legy együtt szerepelni és azt is elmondta, hogy elképesztő gyorsan történt vele minden.

A PSG hivatalosan is bemutatta a csapat új játékosát Lionel Messit. A hatszoros aranylabdás ingyen került a világ leggazdagabb klubjához, amellyek 2023-ig érvényes szerződést kötött.

„Ez egy csodás és történelmi nap a futball és a klubunk számára – mondta a PSG elnöke Nasser Al-Khelaifi. – Leót mindenki ismeri, ő az egyetlen labdarúgó a világon, aki hatszor kapta meg az Aranylabdát. Nagyon izgalmas időszak előtt állunk.”

A láthatóan boldog elnök később kérdést kapott arról is, hogy a klub megfelel-e a pénzügyi fair play előírásianak.

Lionel Messi első szavaival volt klubjáról is megemlékezett.

„Nehéz volt elhagyni a Barcelonát, de abban a pillanatban, ahogy megérkeztem ide, már nagyon boldog voltam. Hálás vagyok, hogy a tárgyalások egyszerűen zajlottak és úgy érzem, hogy olyan klubba kerültem, amely nagy célokért harcol majd. Hihetetlen ez az egész. Nem tudom, hogy mikor léphetek pályára először. Lehet, hogy kicsit fel kell zárkóznom, hogy rendben legyen a kondícióm, de már várom az első meccset.”

Messi emlékeztetett arra, hogy váratlanul érte e helyzet.

„Minden, ami az elmúlt egy hétben történt nehéz volt és gyors – fogalmazott. – Érzelmes időszak volt és egyik napról a másikra változott meg minden, erre talán senki sem volt felkészülve. Izgatott vagyok, mert egy új szakasz kezdődik a karrieremben.”

A világsztár nem feledkezett meg a szurkolókról sem:

„Hálás vagyok az embereknek! Még Barcelonában voltam, amikor láttam a médiában, hogy a szurkolók már várnak. Hihetetlen és köszönöm nekik, várom, hogy találkozzunk az utcán és a stadionban.”

Messinek felvetették, hogy kiváló csapattársai lesznek, hiszen Mbappé és Neymar lesz mellette a csatársorban. „Nagyon boldog vagyok, ez őrület! A világ legjobb játékosaival játszom majd együtt, ez mindig jó. Neymar és én nagyon jól ismerjük egymást, remélem még jobbak leszünk a csapattal együtt.”

Természetesen szó esett a PSG által évek óta sikertelenül üldözött BL-trófeáról is.

„Ez a csapat készen áll a sikerre – mondta Messi. – Van néhány új játékos, de már most is együtt van a gárda. Most jöttem, hogy segítsek. Az álmom az, hogy újra megnyerjem a BL-t és Párizs erre a legjobb hely.”

A játékosok mellett ebben nagy szerepe lehet Mauricio Pochettino vezetőedzőnek, aki Messi honfitársa.

„Az edzői stábnak és a játékosoknak is nagy szerepe volt abban, hogy ezt a klubot választottam. Nagyon jól ismerem Mauricio Pochettinót és az a tény, hogy ő is argentin a kezdetektől segített a döntésemben.”

