Lezárult a téli átigazolási piac, csak az NB I. mérlege negatív

Az elmúlt hetekben a környező országok élvonalbeli bajnokságaiban bezárt a téli piac, így érdemes megvizsgálni a számokat a térségben.

Mielőtt fejest ugrunk a számokba jobb tisztázni, hogy az ukránokra nem terjed ki az NSO vizsgálata, mert ott még tart az átigazolási időszak és a háború miatt amúgy is egy speciális, a többi bajnoksággal nem összevethető helyzet alakult ki.

A Transfermarkt (TM) adatai alapján a labdarúgó NB I-ben szereplő csapatok ezen a télen 4 millió 285 ezer eurót költöttek el új játékosokra, miközben játékoseladásból 1 millió 720 ezer eurós bevételük származott. Viszont a piaci portál nem tünteti fel a Fehérvár FC-től, elvileg 800 ezer euróért távozó, az MLS-ben szereplő Toronto FC-hez szerződött, hondurasi válogatott Deybi Flores vételárát, aki a legdrágább igazolásnak számít, így fontos őt is feltüntetni a mérlegben és az ő árával együtt összesen 2 520 000 euróért távoztak játékosok.

Ezzel együtt tehát 1 millió 765 ezer euróval többet költöttek, mint amennyi bevételük származott a piacról. Azaz csapatonkénti átlagban 357 ezer eurós kiadásról és 210 ezer eurós bevételről beszélhetünk. Persze a kiadások több mint fele egy csapathoz, a Ferencvároshoz kötődik (a Transfermarkt szerint 2.3 millió eurót költött ezen a télen az FTC), a bevételek 55 százalékát pedig a Fehérvár FC könyvelhette el (1.4 millió euróval), de a más bajnokságokkal való összehasonlítás céljából érdemes átlagolni a számokat. Amik persze nem hivatalosak és nem is tartalmaznak minden egyes költést, de az arányokat jól mutatják, főleg ha összevetjük őket a szomszédos országok, illetve a kelet-közép európai térség élvonalbeli bajnokságaival.

Ősszel több hazai rekord is megdőlt a nyári átigazolási piacon. Egyrészt a Ferencváros becsült piaci értéke sosem látott magasságokba kúszva megközelítette, azóta pedig már meg is haladta az 50 millió eurót, továbbá a bajnokság 136 millió eurós becsült piaci értéke is új rekordnak számított, ami mára elérte a 139 millió eurót. Másrészt az idén nyáron a Frankfurthoz távozó Lisztes Krisztiánért érkező 4.5 millió euróval együtt 13–15 millió euró közötti bevételre tettek szert az NB I-es klubok, amire korábban nem volt példa.

Ez az összeg a környező országok bajnokságait nézve már meghaladta a szlovén (10. 3 millió euró) és a szlovák csapatok bevételeit (4.4 millió), továbbá közelített a román Superliga bevételeihez (16.66 millió). Ráadásul nyáron a bevételi oldal közel a duplája volt a kiadásoknak. A téli mérleg azonban már nem ennyire pozitív az NB I-re nézve.

