A lengyel támadó már régóta érlelgette a klubváltás lehetőségét.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nyolc év után hagyta el a Bayern Münchent Robert Lewandowski, a 33 éves lengyel támadó most azt is elárulta, miért döntött a klubváltás mellett. A kitűnő csatár épp akkor igazolt a Borussia Dortmundtól az ősi rivális Bayernhez, amikor Pep Guardiola volt a bajorok vezetőedzője, a katalán szakember pedig olyan mély benyomást tett Lewandowskira, hogy rögtön az egyik csodálójává vált. Ez a szimpátia az eredményekben is megmutatkozott, Guardiola kezei alatt 100 találkozón 67 gólt lőtt a lengyel.

Guardiola 2016-ban elhagyta Németországot, Lewandowski pedig most egy olyan kihívásra vágyott, amely ismét azt a futballfilozófiát hozza el, amelyet akkor megtapasztalt. Mégsem Angliában, a Manchester Citynél kötött ki, hanem Barcelona felé vette az irányt.

„Guardiola filozófiája és az, ahogy törődik a csapatával, és menedzseli a játékosokat, alapvetően ugyanaz, mint a Bayern Münchennél volt akkor. Xavi nagyon hasonlít Guardiolára. Mindketten hatos pozícióban játszottak, együtt dolgoztak, ugyanúgy gondolkodnak a futballról” – idézte Lewandowski szavait az AS.

A rutinos lengyel csatár azt is hozzátette, a müncheni emlékeivel a háta mögött lényegében csak egy választása maradt a klubváltáskor, ez pedig a Barcelona.

„Münchenben hiányzott a kihívás. Rengeteg címet nyertem, és azt vettem észre magamon, hogy csökkent a játékom intenzitása. Kellett egy környezetváltás, egy lökés, egy új kihívás. Most, Barcelonában úgy érzem magam, mint egy gyermek egy óriási játékboltban” – összegezte Lewandowski.

Robert Lewandowski a nyári átigazolási időszakban 45 millió euróért váltott klubot.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A spanyol bajnokság egyik legnagyobb esélyese a Barcelona, a katalánok végső sikere 2.30-as szorzóval fogadható. (x)