Lewandowskit vinné a Real, de Haaland az első számú célpont

Az AS szerint a lengyel lehet Erling Haaland alternatívája, ha nem sikerül nyélbe ütni az üzletet a Dortmunddal.

Erling Haaland az európai topklubok első számú célpontja, a norvég fizetési igénye, illetve a Dortmund által kért átigazolási összeg miatt azonban csak néhányan engedhetnék meg maguknak az üzletet. A Real Madrid ezek közé tartozik, ám a Balncók sem tűnnek 100%-os befutónak.

A spanyol AS szerint, Haaland nem költözik Madridba a nyáron, akkor Robert Lewanowski lehet a „befutó”. A lengyel állítólag nem minden áron akar Münchenben maradni, bár még érvényes szerződés köti a Bayernhez, kész lenne kipróbálni magát más bajnokságban is, erre pedig talán most kínálkozik utoljára lehetősége, révén harmincon túl van.

A Real Madrid azonban nem az egyetlen érdeklődő, Lewandowski a Paris Saint Germain és a Manchester United kívánságlistáján is fent van. A Real pozícióját erősíti, hogy Lewandowski álmai között mindig is ott szerepelt, hogy Madridban futballozhasson. Az álom pedig valóra válhat, igaz csak akkor, ha Haalandot nem sikerül megszereznie a Realnak.

