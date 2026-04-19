Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Orbán Levente

Szenzáció! Lewandowski Szoboszlai csapattársa lehet

A Liverpool korábbi középpályása, Joe Cole szerint szerint a vörösök jól tennék, ha megfontolnák Robert Lewandowski leigazolását a nyáron. A lengyel csatár elsősorban Hugo Ekitiké hosszú távú kiesése miatt lehetne értékes tagja a Liverpool keretének.

Csatárt keres a Liverpool

A Liverpool támadósorát hatalmas csapás érte, amikor kiderült, Hugo Ekitiké Achilles-sérülés miatt előreláthatólag kilenc hónapig nem lesz bevethető. A csatár a szezonban 17 gólnál jár, a klub első számú gólszerzőjévé lépett elő, hiánya érzékeny veszteség. Távollétében Alexander Isak várhatóan több lehetőséghez fog jutni, azonban a svéd csatár sérülékenységét ismerve a klubnak döntenie kell, erősít-e a csatár pozícióban a nyári átigazolási szezonban.

Lewandowski lehet a megoldás

Joe Cole, a Liverpool korábbi középpályása szerint a klubnak egy különleges profilú játékosra van szüksége, aki rövidtávon is gólokkal tudja segíteni a csapatot, de nem áll majd Ekitiké fejlődésének útjában, miután visszatér a sérüléséből. A Paddy Powernek adott nyilatkozatában elmondta, szerinte Szoboszlai Dominik csapatának aktívnak kell lennie a nyári átigazolási szezonban:

„Ha Arne Slot marad a Liverpoolnál, igazolnia kell egy új csatárt. Szüksége lesz valakire, aki az érkezése után rögtön segíteni tud a csapatnak, különösen akkor, ha jövőre is indulnak a Bajnokok Ligájában.”

Cole hangsúlyozta, fontos, hogy a klub olyan játékost igazoljon, aki jól illeszkedik a Liverpool jelenlegi keretébe:

„Lehet, hogy egy veterán csatárt kellene igazolni. Jelenleg nincs értelme egy olyan játékost vásárolni, aki épp a karrierje csúcspontján van, mivel akkor Isakkal és Ekitikével is versenyezni kellene a pozícióért. A másik opció, hogy sok pénzt költesz egy 17-18 éves tehetségre, de ebben sokkal nagyobb a rizikó.”

A korábbi játékos ezután elárulta, szerinte a Barcelonában idén 17 gólnál járó Lewandowski jó választás lehet a vörösök számára:

„Ott van például Robert Lewandowski, most 37 éves. Könnyen lehet, hogy érdekelné a kihívás, és elképzelhető az is, hogy hisz abban, hogy Isak helyett be tud kerülni a kezdőcsapatba. Úgy gondolom, hogy még mindig képes lejátszani 30 meccset egy szezonban.”

Forrás: GOAL

