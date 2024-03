Lewandowski jövőjéről és Mbappéról is beszélt

Egy lengyel lapnak adott interjút.

Robert Lewandowski természetesen még mindig a világ egyik legjobb csatárának számít, de kora miatt egyre gyakrabban kap olyan kérdéseket, melyek a jövőjét firtatják. A lengyel 36 éves lesz idén, szerződése 2026-ig szól.

"Nem kérdés számomra, hogy a Barcelonánál fogok futballozni jövőre is. Tudom, hogy az újságírók előszeretettel írnak rólam, egyiknap valamit, másnap az ellenkezőjét, de nem zavar. Én tudom, hogy maradok."

A csatár Mbappé esetleges Real Madridba való igazolásáról is beszélt.



"Ha jól tudom még semmi sem hivatalos, nem volt még "Here we go", ezért nem szeretném kommentálni ezt. Ismerem Kyliant, beszéltem is már vele, biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz ellene játszani, ha a La Ligába igazol.