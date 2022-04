Lewandowski igent mondott a Barcelonának – sajtóhír

A spanyol Sport szerint Robert Lewandowski nyáron elhagyja a Bayern Münchent és a Barcelonához szerződik. A lengyel klasszis 2023-ig tartó szerződéssel rendelkezik a bajoroknál, ám a lap szerint a klub csak egy évet hosszabbítana a 33 esztendős támadóval. Lewandowski azonban még érez magában néhány évnyi profi karriert és hosszabb megállapodást szeretne.

A Sport információi szerint a katalán klub elnöke Joan Laporta már javában tárgyal a támadóval, aki az újság szerzint jelezte, hogy szívesen szerződne a Barcelonába. A helyezetet Erling Haaland keverheti meg, hiszen a Barca a norvég csatárt (is) szeretné. Amennyiben nem jössz össze ez az üzlet – ez állítólag áprilisban eldől –, akkor fordulhat a klub a lengyel óriás felé.

A Sport úgy tudja, hogy a klub hosszú, három-négy évre szóló szerződést ajánlana Lewandowskinak. A szerződtetéshez persze pénz is kell, a Bayern 65 millió eurót kér a csatárért. Az ügyletbe bevonható még Serginho Dest is, akit szeretne a német csapat, így a pénzmozgás mellett játékoscsere is jöhet.

