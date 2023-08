Lewandowski hétgólos meccsen törte meg a gólcsendjét, nyert a Barcelona

A mindössze 16 esztendős barcelonai Lamine Yamal hozott kreativitást a meccsbe.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



4-3-ra nyert a Barcelona a Villareal vendégeként az első osztályú spanyol labdarúgó bajnokság (La Liga) 3. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

A Fehérvár-Mezőkövesd bajnokin a hazai győzelem 1.83, a döntetlen 3.75, a vendég siker 4.30-szoros szorzóval fogadható. (x)



Xavi Hernández csak a nézőtérről tekintette meg a találkozót, hiszen kétmeccses eltiltását tölti egy korábban kapott piros lap miatt. A Villareal kispadján is ismerős szakember ült, hiszen Quique Setién személyében egy korábbi Barcelona-edző vezette a Sárga Tengeralattjárót.

A Villareal letámadta a katalánokat, ezzel meg is bonották a védelmüket, Sorloth egy lesgólig is eljutott. Az első találatot végül a Barcelona szerezte meg: a 16 esztendős Lamine Yamal a hazaiak jobb oldalán cselezett, majd adta be a játékszert, amire a 173 cm-es Gavi érkezett fejjel, öt méterről bólintotta a kapuba. 0-1

A 15. percben megduplázta előnyét a vendég gárda de Jong révén. Lewandowski ellen próbáltak meg felszabadítani a Villareal védők, de a holland középpályáshoz került a labda, ő pedig nem hibázott, 16 méterről betalált. 0-2

A grántvörös-kékek nem tudták a kezükben tartani a mérkőzést, a Villareal folyamatos védekezésre késztette Xavi együttesét. A 26. percben Foyth egy szöglet után szépített (1-2), majd a félidő vége előtt Pedraza tálalta a labdát Sorloth elé, ő pedig magabiztosan lőtt a hálóba ter Stegen mellett. 2-2

A fordulás után még lendületben maradt a Villareal Pedraza megint szépen adta tovább Baenának a labdát, tökéletesen tekert bal oldalról a kapu oldalába. A vendégek hálóőre mozdulni sem tudott a lövésre. 3-3

Xavi cserékre szánta el magát, a javuló formában lévő Ferran Torres is megérkezett a játéktérre. A spanyol támadó egy flipperezéshez hasonló szituációban kapta vissza a labdát a tizenhatoson belül, majd többszöri próbálkozás után sikerült a hálóba találnia. 3-3

A mérkőzésen többször is kreativiást mutató Yamal 71. percben egy óriási kapufát lőtt, aminek a kipattanójára az eddigi idényben gólnélküli Lewandowski érkezett és öt méteren belülről megszerezte első találatát. (3-4) A lengyel csatár góljával beállította a végeredményt, a Barcelona elvitte a három pontot.