Lewandowski és a tizenegyesek

A 32 éves Lewandowski az egyik legbiztosabb lövő Európában, az előző szezonban hétből hétszer vette be az ellenfelek kapuját. Az eddigi statisztikái azt mutatták, hogy mindössze négy tétmeccsen hibázott, a BL-ben pedig eddig valamennyi kísérlete a hálóban landolt.

Az elmúlt idényekből itt vannak Lewandowski mutatói a berúgott és a kihagyott tizenegyesek.

2020-2021: 3-0

2019-2020: 7-0

2018-2019: 8-1

2017-2018: 7-1

2016-2017: 14-0

2015-2016: 2-0

Több csapat

Lewandowski egyébként még a Dortmund játékosaként, egészen más stílusban rúgta a büntetőket, mint most. Aztán 2013-ban hibázott, amikor Neuer állt a kapuban, mert Neuer az erős lövését kiütötte. Az alábbi videóban nagyszerűen illusztrálják, hogyan változott meg a stílusa. Kezdetben végig a labdát nézte, most viszont már tudatosan töri meg a nekifutás lendületét, felnéz, és a kapus mozgásának apró jeleit figyelve dönti el, melyik sarkot, a kapu melyik részét fogja választani. Olykor az is árulkodó, ha a kapus felemeli a sarkát.

Az országos tizenegyesrúgó bajnokságon, akár Lewandowski technikájával is lehet érvényesülni.