Lewandowski eldöntötte, hol folytatja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tavaly nyáron felröppent a pletyka, hogy Kylian Mbappé a Real Madridban folytathatja, a blancók két ajánlatot is tettek a francia támadóért, de végül a PSG mindkettőt visszautasította. Azonban a francia klubnak volt egy vészforgatókönyve, arra az esetre, ha Mbappé mégis távozik: Lewandowskival pótolták volna a 23 éves játékost. Leonardóék állítólag meg is környékezték a Bundesliga gólrekorderét, azonban a Bayern hallani sem akart egyik legjobbja távozásáról.

Lewandowski ezután joggal várhatta, hogy a bajorok meghosszabbítják 2023-ban lejáró szerződését, azonban a német rekordbajnok még mindig nem ült le tárgyalni a lengyel gólvágóval.

Mit mond a Bayern?

A bajorok továbbra is meg szeretnék tartani Lewandowskit, és le fognak vele ülni tárgyalni, azonban lassan itt az április, és még semmiféle egyeztetés nem történt a klub és a játékos ügynöke között.

Mi Lewandowski álláspontja?

A 33 éves csatár álláspontja egyértelmű, csak abban az esetben marad, ha a klub még idén nyáron szerződést hosszabbít vele. Ha ez nem történik meg, el fogja hagyni az együttest, és nem fogja kitölteni 2023 nyaráig tartó szerződését.

Vagyis a döntés a Bayern kezében van, ha a bajorok még időben új, hosszútávú kontraktust kínálnak a csatárnak, akkor marad, ellenkező esetben viszont a gólvágó még most nyáron távozik. Kérőkből pedig akad bőven, a Barcelona már be is jelentkezett a játékosért.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Villarreal-Bayern München mérkőzést rendeznek a BL-ben, a hazai győzelem 5,90-szeres, a döntetlen 4,30-szoros, a vendég siker 1,55-szörös pénzt fizet.(x)