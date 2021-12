Lewandowski eladásával csinálna helyet Haalandnak a Bayern?

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Elképesztő játékosügyletet szellőztetett meg a német Bild. A lap információi szerint a Bayern München megválna lengyel góllövőjétől, Robert Lewandowskitól, hogy az érte kapott pénzből leigazolhassa Erling Haalandot.

A tavalyi szezon gólkirályaként 41 találatot szerző Lewandowski most is kitűnő formában van, 18 góllal idén is vezeti a Bundesliga mesterlövészeinek rangsorát, azonban 33 éves kora miatt felmerült a kérdés, meddig tudja tartani még világklasszis formáját. A korosodó támadó a hírek szerint a Premier League-ben vagy a PSG-ben is kipróbálná magát, a Bayern pedig 60 millió euróért hajlandó lenne megválni a lengyel csatártól, az érte kapott pénzt pedig Haaland kivásárlására költenék.

A norvég tehetség a hírek szerint 75 milliós eladási záradék mellett szabadon tárgyalhat más klubokkal, igaz, a Real Madrid, a PSG, a Manchester United, a Juventus és a Barcelona is versenybe száll majd a kegyeiért.

Érdekesség, hogy 2014-ben Robert Lewandowski éppen a Dortmundtól került a bajorokhoz.

