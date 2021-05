Lewandowksi iránt érdeklődik a Real Madrid

A német Sky Sports számolt be arról, hogy Robert Lewandowski ügynöke több klub ajánlatát is meghallgatta, köztük a Real Madridét.

A madridi klub régóta érdeklődik a lengyel támadó iránt, akinek a szerződése 2023-ban jár le. A most 32 éves játékos a hírek szerint 60 millió Euróért cserébe válthat. A Real számára pedig egy való opció lehet, akik mindenképpen szeretnék megerősíteni támadó sorukat. Ezzel együtt továbbra is Kylian Mbappé és Erling Haaland áll a kívánságlista élén.

A Sky beszámolójában arról is ír, hogy a játékos ügynöke, Pini Zahavi (akit néhány éve éppen azért vett fel, hogy segítsen a madridi költözésben), több csapat ajánlatát is fogadta. A Bayern pedig állítólag nyitott az üzletre, a befolyt összegből csökkentené a klub a koronavírus-járvány okozta veszteséget.

Lewandowski korábban legalább már háromszor lett majdnem a Real Madrid játékosa, 2014-ben már ügynöke asztalán volt a királyiak ajánlata.

Florentino Pérez érdeklődését még dortmundiként keltette fel, amikor 2012-13-as szezonban négy gólt szerzett a Real ellen a lengyel a 4-1-re megnyert találkozón. Ezzel pedig Lewandowski lett az történelem első játékosa, aki több mint három gól lőtt a Blancóknak a Bajnokok Ligájában.

A visszavágón Pérez mindent megtett, hogy személyesen is találkozzon a csatárral a Bernabéuben. A Bild akkor röviden így idézte Lewandowskit: „Igen, beszéltünk!”

A Madridnak megvolt az esélye, hogy megszerezze Robert Lewandowskit, 2014 nyarán, mielőtt ingyen a Bayernhez került volna dortmundi szerződése lejártát követően. Cezary Kucharski felajánlotta, hogy ha a madridiak hajlandóak kifizetni a 20 millió eurós „bánatpénzt” a Münchennek, akkor pártfogoltja a Realhoz szerződik. Pérez végül nemet mondott.

Karim Benzema 2009 óta a Real játékosa, klasszikus kilences, biztos pontja a Realnak. Lewandowski érkezése pedig akkoriban akár egy üzenet is lehetett volna a számára, hogy távozzon. Ráadásul ott volt még Cristiano Ronaldo is, szezononként ötven rúgott góllal. Most azonban más a helyzet: Lewandowski éppen olyan játékos, amilyet a Real keres a következő három négy évre.

