Leverkusenből érkezhet válasz a Real Madrid védelmi problémáira

Ráadásul áron alul lehet most megszerezni a német válogatott játékost!

Mint ismert, a címvédő Real Madrid Vinícius Júnior mesterhármasának köszönhetően 4-0-ra verte meg a vendég Osasunát a spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának szombati játéknapján.

Azonban a győzelem ellenére sem lehetett felhőtlen a Királyi Gárda öröme, mivel találkozó első félidejében három madridi játékost is le kellett cserélni sérülés miatt – ma pedig az is kiderült, hogy mennyi ideig nem számíthat a maródiakra Carlo Ancelotti vezetőedző.

Még hosszú idő van a téli átigazolási szezonig, ezért olyan játékosok, mint Asencio vagy Jacobo Ramón is lehetőséget kaphatnak a következő két hónapban. Ez azonban nem akadályozza meg a klubot abban, hogy a piacon érdeklődjön, és Pini Zahavi, aki Jonathan Tah, a jövő egyik legkeresettebb középső védőjének képviselője, egy interjúban elmondta, hogy a 27 éves német védő leigazolása továbbra is lehetséges. „Az elképzelés az volt, hogy Tah a Bayernhez igazol, a klub nagyon szerette volna szerződtetni őt. Szerettük volna, ha a Leverkusen tranzakciójából származó bevétel egy részét mi is megkapjuk” – kezdte Zahavi a Die Welt-nek adott interjújában.

De nem állt meg itt: „Sajnos a Leverkusen túl magas árat kért. A következő nyáron egy nagy klubhoz fog igazolni, a Bayern még mindig remek eséllyel szerződtetheti. Egy nagy klubhoz fog menni jövő nyáron.”

A Marca úgy tudja, hogy a Real Madrid lehet ez a nagy klub és már télen, miután a fiatalokon kívül jelenleg csak Antonio Rüdiger, Ferland Mendy és Fran García bevethető védő, Tah pedig nem csak azért tűnik ideális választásnak, mert magas minőséget képvisel, hanem azért is, mert 2025 nyarán lejár jelenlegi szerződése a Leverkusennel, ami azt jelentheti, hogy a csapat jutányos áron megszerezheti a játékjogát.