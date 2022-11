Letartóztatták a Juventus és az Ajax játékosát

Fogadj 20-szoros szorzóval Kevin De Bruyne kaput eltaláló lövéseinek számára a Belgium-Kanada vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Komoly bajban találhatja magát Mohamed Ihattaren. A De Telegraaf szerint az utrechti rendőrség kedden délután előállította a fiatal labdarúgót, aki súlyos fenyegetés (magyar terminológia szerint zsarolás) miatt felel majd a tetteiért.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az eljárás alatt szabadlábon védekezhet-e vagy börtönben kell maradnia a sportolónak, beszámolók szerint az utóbbira is esély van. Ihattaren a PSV akadémiáján kezdte a pályafutását, innen a Juventus szerződtette, amely több körben is kölcsön adta őt, legutóbb az Ajaxnak, január 1-től azonban vissza kellene térnie Olaszországba.

According to De Telegraaf, Mohamed Ihattaren was arrested in Utrecht on Tuesday.



Police are investigating reports of a serious threat being made by the midfielder.