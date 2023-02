Lerántjuk a leplet! A játékvezetők bevallották, kinek szurkolnak – a teljes lista!

Ahogy mi szurkolók, úgy természetesen a játékvezetők is drukkolnak egy-egy csapatnak, de vannak szabályok, amiket be kell tartaniuk.

A játékvezetőknek mindig, minden körülmények között vérprofiknak kell lenniük. Tilos hibázni – akár ez is lehetne a mottójuk. De ahogy a szurkolók, úgy a bírók is imádják a focit, ők is gyűjtötték a futballkártyákat gyerekkorukban, őket is kivitte édesapjuk a hétvégi mérkőzésekre, így tehát nem meglepő módon, nekik is van kedvenc csapatuk.

Mike Dean a Tranmere Rovers mérkőzésén ünnepel:

A GOAL szerkesztősége most utána járt, melyik Premier League játékvezető kinek szorít civilben:

Játékvezető Kedvenc csapat Martin Atkinson Leeds United Stuart Attwell Luton Town Peter Bankes Ismeretlen John Brookes Ismeretlen David Coote Ismeretlen Mike Dean Tranmere Rovers Darren England Barnsley Kevin Friend Bristol City and Leicester City Jarred Gillett Ismeretlen Tony Harrington Hartlepool Simon Hooper Swindon Town Rob Jones Ismeretlen Rob Jones Ismeretlen Andy Madley Huddersfield Town Andre Marriner Aston Villa Jon Moss Sunderland Michael Oliver Newcastle United Craig Pawson Sheffield United Michael Salisbury Ismeretlen Graham Scot Swindon Town Anthony Taylor Altrincham Paul Tierney Wigan Athletic

Egy játékvezető fújhatja-e a sípot kedvenc csapata mérkőzésén?

Röviden: Nem.

A Premier League-nek szigorú szabályai vannak erre az esetre. Angliában olyan előírások vannak érvényben, amelyek megakadályozzák, hogy a játékvezetők bizonyos klubokat érintő mérkőzéseket közreműködjenek.

Keith Hackett - a Premier League mérkőzések bírói kinevezéseit végző szervezet (PGMOL) korábbi vezetője korábban azt nyilatkozta:

"Minden szezon elején ellenőrizzük a játékvezetőket. Kitöltenek egy űrlapot, ahol bevallják, hogy kinek szurkolnak, a múltjukat, hogy fociztak-e, és hogy hol laknak. Ez ad egy képet, amelyet a kijelöléskor is használjuk. Az kitöltött űrlapot pedig például arra használjuk, hogy egy sheffieldi csapathoz nem küldünk ki egy sheffieldi bírót."

Michail Oliver vállaltan Newcastle United szurkoló. Sosem rejtette véka alá:

Craig Pawson, aki érzelmileg bele tud mélyedni olyan meccsekbe is, ahol kedvenc csapata, a Sheffield United nem is érintett. Egy 2022-es Tottenham Hotspur–Manchester City angol bajnokin Antonio Conte heves gólöröme verte ki a biztosítékot a játékvezetőnél. Pawson nem tevékenykedhet a Sheffield United és a Wednesday, illetve a Doncaster és a Rotherham mérkőzésein sem.

