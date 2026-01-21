FBL-ITA-SERIE A-ROMA-PARMAAFP
Bózsik Tamás

Visszahívta kölcsönjátékosát a Serie A-ból az Aston Villa

Nem sok babér termett a jamaikai szélsőnek az olasz fővárosban.

Az AS Roma hivatalos közleményben jelentette be, hogy az olasz csapatnál kölcsönben  szereplő Leon Baileyt visszarendelte az Aston Villa - számolt be róla a Calciomercato

Az olaszországi kaland meglehetősen sikertelenül alakult Bailey számára: 2025 augusztusi érkezése óta 11 tétmérkőzésen lépett pályára a Farkasok színeiben, ezeken pedig mindössze 317 percet töltött a pályán. 

Ennek oka az volt, hogy három különböző izomsérülés is hátráltatta az őszi szezon folyamán, ráadásul jelenleg sem bevethető. 

Egyébként a 39-szeres jamaikai válogatott játékos a 2024-25-ös, Aston Villában töltött szezonjában szintén több alkalommal kényszerpihenőre szorult. 

Mindenesetre egy remek formában lévő csapathoz tér vissza Bailey, Unai Emery tanítványai ugyanis 22 kör után a harmadik helyen tanyáznak a Premier League-ben. 

