Visszahívta kölcsönjátékosát a Serie A-ból az Aston Villa

Az AS Roma hivatalos közleményben jelentette be, hogy az olasz csapatnál kölcsönben szereplő Leon Baileyt visszarendelte az Aston Villa - számolt be róla a Calciomercato.

Az olaszországi kaland meglehetősen sikertelenül alakult Bailey számára: 2025 augusztusi érkezése óta 11 tétmérkőzésen lépett pályára a Farkasok színeiben, ezeken pedig mindössze 317 percet töltött a pályán.

Ennek oka az volt, hogy három különböző izomsérülés is hátráltatta az őszi szezon folyamán, ráadásul jelenleg sem bevethető.

Egyébként a 39-szeres jamaikai válogatott játékos a 2024-25-ös, Aston Villában töltött szezonjában szintén több alkalommal kényszerpihenőre szorult.

Mindenesetre egy remek formában lévő csapathoz tér vissza Bailey, Unai Emery tanítványai ugyanis 22 kör után a harmadik helyen tanyáznak a Premier League-ben.