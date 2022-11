Lényegében elüldözte támadóját a Barcelona

Nem bánt kesztyűs kézzel egykori játékosával a katalán csapat.

Kitálalt az őszi klubváltásával kapcsolatban Martin Braithwaite. A dán támadó szerződését szeptember 1-jén bontotta fel a Barcelona, hogy a nyári igazolásokat regisztrálni tudják a bajnokságra. A The Guardiannek adott interjújában a végül a városi rivális Espanyolhoz igazoló 31 éves támadó szerint nem sportszakmai okai voltak a távozásának.

„Furcsa volt az egész, közbeszólt a politika. Számtalanszor bizonyítottam, hogy fontos tudok lenni a csapat számára, de mégsem kaptam elég lehetőséget. Tudtam, hogy a klub azt szerette volna, ha távoznék, de azt is tudtam, hogy nem sportszakmai okai vannak. Ez már a múlt, nem tartom személyesnek az ügyet” – mondta Braithwaite.

A Barcelona nyáron igazolta le Robert Lewandowskit a támadósorba, és ugyancsak ekkor érkezett Raphinha, valamint Kessié, Koundé és Christensen is. Azonban az új igazolásokkal jócskán átlépte a spanyol liga által engedélyezett fizetési sapkát a katalán klub, Laportáék kénytelen voltak több játékost is elengedni a csapatból, köztük Martin Braithwaite-et is.

A dán támadó 58 mérkőzésen 10 gólt szerzett a Barcelona színeiben.

