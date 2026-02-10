Lendván folytatja pályafutását a Zalaegerszeg középpályása

Hivatalos, Bakti Balázs Szlovéniában folytatja pályafutását.



Távozik Zalaegerszegről Bakti Balázs, aki Lendván, az élvonalba törekvő NK Nafta csapatában folytatja karrierjét - jelentette be hivatalos honlapján a zalai klub. Az utánpótlás-válogatott középpályás 2024 nyarán csatlakozott a klubhoz, és fiatal kora ellenére meghatározó játékossá vált. Közel ötven tétmérkőzésen szerepelt kék-fehérben, három gólt szerzett, és öt gólpasszt adott.