Lejárhat José Mourinho ideje az AS Roma kispadján

Az olasz sajtó szerint José Mourinho helyzete komoly veszélybe került az AS Roma kispadján, és egy hétvégi vereség esetén a soron következő válogatott-meccsek alatti szünet közben akár lapátra is tehetik őt.

A Corriere dello Sport értesülései szerint amennyiben az AS Roma vasárnap este vereséget szenved a Cagliari vendégeként, a klub vezetése a soron következő kéthetes szünet alatt leválthatja a csapat vezetőedzőjét, José Mourinhót.

A 60 éves portugál tréner irányításával ugyan az AS Roma a 2021-2022-es kiírásban megnyerte az Európa-konferencialigát, az előző szezonban pedig döntőt játszott az Európa-ligában, a bajnokságban mindannyiszor mérsékeltebben szerepelt, ugyanis nem jutott be a Bajnokok Ligájába. A Giallorossi ugyan a hétközi El-csoportmeccsen magabiztos győzelmet aratott, a Serie A aktuális kiírásában gyengélkedik, a múlt fordulóban mindössze a második sikerét aratta, ezzel a “farkasok” továbbra is csak a 12. helyet foglalják el a 20 csapatos mezőnyben.

A Románál egyre reálisabb forgatókönyv lehet Mourinho menesztése a csapat gyenge bajnoki szereplése miatt.

Az olasz lap a német válogatott legutóbbi szövetségi kapitányát, Hans-Dieter Flicket nevezte meg a portugál Special One lehetséges utódjaként.