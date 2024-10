Légiósok: kiváló formában a magyar támadó, újabb gólt szerzett csapatában

Sorozatban második találatát jegyezte Novothny Soma.

Már az ötödik percben betatált az ellenfél kapujába a lengyel másodosztályban szereplő Ruch Chorzow magyar támadója, Novothny Soma.

Ahogy az előző fordulóban, úgy a tegnapi játéknapon is góllal vette ki a részét csapata győzelméből a korábban a Napoliban, illetve Németországban is megforduló csatár. Ezúttal sem kellett sokat várni a góljára, míg legutóbb a 4. percben, most az ötödik minutumban talált a kapuba Novothny, akinek ez volt a szezonbeli harmadik gólja csapatában.

A lengyel másodosztályban szereplő Ruch Chorzow, újabb győzelmének köszönhetően már a hetedik helyet foglalja el a 18 csapatos bajnokságban, így már látóhatáron belülre került a rájátszást, vagy akár a feljutást érő pozíciók elérése is.

Novothny 2024 januárjában igazolt az NBII-es Vasastól Lengyelországba, ahol az előző idényben 13 meccsen 4 gól mellett két asszisztot is jegyzett, így nyáron 2027-ig meghosszabbították a támadó szerződését.