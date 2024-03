Lecsapott a NAV: elszálltak Dzsudzsák Balázs álmai!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Dzsudzsák Balázs merésznek tűnő elgondolásából semmi sem lesz, hiszen a megoldásra váró hivatalos problémák egyre csak gyűlnek. Azok után ugyanis, hogy tavaly októberben végrehajtást indított az Első Magyar Léghajógyár Kft.-vel szemben a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatásának Követeléskezelési Osztálya, és november végén törölte a cég adószámát is, most újabb mérföldkőhöz érkezett a cég – számolt be az esetről a 444.hu.

A portál információi szerint a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága ugyanis február 7-i végzésével elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását. A végzés február 26-án emelkedett jogerőre és már be is jegyezték a társaság cégkivonatába.

Bár a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a cég kérelmezze a kényszertörlési eljárás megszüntetését, azonban a kft.-nek erre nincs lehetősége, ugyanis csak olyan cégek adhatnak be ilyen kérelmet, amelyek rendelkeznek adószámmal.

A cég története

A rutinos középpályás 2020-ban többedmagával alapította meg a Magyar Léghajógyár Kft-t, amelynek nem csak nevében tartja magát léghajógyárnak, egyetlen tevékenységi köre ugyanis a légi, űrjármű gyártás lett.

Az elképzelés annyira komoly volt 2020-ban, hogy rövidesen egy nagy álmokat szövögető izraeli társaság, az Atlas LTA is a tulajdonosok sorába lépett, mely kész tervekkel rendelkezett a léghajógyártás és a léghajóval való utazás felélesztésére

Az egész problémahalom a nyilvánosan elérhető adatok szerint azzal kezdődött, hogy a cég addigi ügyvezetője elhalálozott, a tulajdonosok pedig nem jelöltek ki új személyt a kft. képviseletére. Emellett szerepet játszhatott az is, hogy a mai napig nem adták le még a 2022-es évre vonatkozó beszámolót sem, aminek tavaly május 31. volt a határideje – írja a 444.hu.

Dzsudzsák Balázsnak így már csak két érdekeltsége maradt, a sportszer-kiskereskedelemmel foglalkozó DB7.hu Kft, valamint az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.

Forrás: 444.hu