Csökkenő érték

Rafael Leao lehet a Barcelona keretének legújabb sztárjátékosa, sajtóértesülések szerint ugyanis a katalán csapat a vártnál jóval olcsóbban szerződtetheti a szélsőt. Az AC Milan korábban legalább 80 millió eurós ajánlatot várt el az érdeklődőktől, azonban most már hajlandóak lennének elfogadni körülbelül 50 millió eurót.

Az árcsökkenés legfőbb oka a játékos feszült kapcsolata a vezetőedzővel, Massimiliano Allegrivel. Az 58 éves szakember irányítása alatt Leao a közelmúltban elvesztette helyét a kezdőcsapatban az ingadozó teljesítménye miatt, a klub emellett szívesen spórolna a meglehetősen magas, évi körülbelül 5 millió eurós fizetésén is.

Leao esetleges Barcelonába igazolása ennek ellenére korántsem lenne egyszerű. A Barcának először más kérdésekre kell válaszokat találnia a kerettel kapcsolatban, ilyen Marcus Rashford jövője a klubnál, illetve egy csatár igazolása. Mindezek mellett továbbra is jelen vannak a klub pénzügyi nehézségei, amelyek nagymértékben befolyásolják a Barcelona mozgásterét az átigazolási piacon.

További érdeklődők

A Barcelona már 2024-ben is kifejezte érdeklődését Leao iránt, ekkor még azonban a Milan a keret kulcsfontosságú tagjának tartotta őt, kizárva az esetleges eladását. A lehetséges kérők sorához csatlakozott a Bayern München is, amikor szóba került a portugál játékos leigazolása Florian Wirtz meghiúsult transzferét követően. Ezek után, először márciusban számolt be a a La Gazzetta dello Sport arról, az olasz klub vezetősége már nem tartja eladhatatlannak Leao-t, hajlandó meghallgatni az ajánlatokat. Leao a hírek szerint több jövedelmező ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából is, de Európában szeretne maradni.

A szélső ebben a szezonban 26 tétmérkőzésen lépett pályára, tíz gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki. Az AC Milan hosszú ideig az Interrel folytatott versenyfutást a bajnoki címért, de szezon végére nagy lemaradást szedtek össze a városi riválissal szemben. A klub célja jelenleg a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása, 32 forduló után a Milan a harmadik helyen áll.

Forrás: GOAL

