Leadta kétgólos előnyét a Hertha, de a véghajrában nyerni tudtak

3-2-re nyert a Hertha BSC a Holstein Kiel ellen a Bundesliga 2. hetedik fordulójában.

Dárdai Palkó kiesésével is meg kell harcolnia a Hertha BSC-nek a német másodosztályban. A műtéten is átesett támadónak több hónap kell kihagynia, nem állhat a berliniek rendelkezésére. Jobban is kezdte meg a találkozüt a vendég együttes. Dárdai Pálék kétgólos előnnyel mehettek szünetre.

A 27. percben Prevljak talált be Reese gólpassza után, majd a félidő hajrájában Tabakovic lövését még védeni tudta Weiner, de a kipattanónál jó helyen álló Bouchalakis a hálóba juttatta a labdát.

A fordulás után nagy változás állt be a játék képében. A hazaiak átvették az irányítást, sokkal aggresszívabban támadtak le, a helyzeteik is sokkal nagyobbak voltak, mint Dárdai Pál együttesének. Három perc alatt két gólt is szerzett a Kiel. Az 54. percben Pichel még csak szépített, de az 57. percben már az egyenlítést is megszerezték a hazaiak. A Hertha csapatkapitány Holtby szabálytalankodott a tizenhatoson belül, majd a pontrúgást Skrzbsky érvényesítette.

A hazaiak a félidő hátralévő részében is jobban hajtottak, de a véghajrában jött a hideg zuhany. Dárdai Bence harcolt ki büntetőt a 88. percben, de a Tabakovic nem tudott gólt rúgni. Két perccel később újabb tizenegyeshez jutottak a vendégek, amihez már Reese állt oda. Csapattársával ellentétben a németnek már sikerült betalálnia. A hosszabbításban Tabakovic egy újabb nagy ziccert hagyott ki, de a mérkőzést Scherhant dönthette volna el. Utóbbi üres kapura hagyta ki az óriási helyzetet, miután Weiner felment fejelni a Hertha tizenhatosára.

Dárdai Pálék két meccses győzelmi sorozatot indítottak el.