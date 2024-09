Látványos mérkőzésen játszott döntetlent a holland és a német válogatott

Mindkét csapat négy ponttal áll.

A mieinkkel azonos csoportban lévő Hollandia és Németország négygólos döntetlent játszott egymás ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájának rangadóján, kedden.

A németek számára valóságos hideg zuhannyal indult az összecsapás, a második percben Ryan Gravenberch ugratta ki Tijjani Reijnderst, aki a kapuig gyalogolhatott, és nem is hibázta el a tiszta helyzetet.



A kapott gól hatására feljebb kapcsoltak a németek, s negyedóra után már átvették a játék irányítását. Florian Wirtz átlövését még védte Bart Verbruggen, ám Deniz Undav nem hibázta el a kipattanót.



A Stuttgart csatára aztán ismét főszereplővé vált, ezúttal nem befejezőként, hanem előkészítőként, a hosszabbításban Joshua Kimmich szerezte meg a németeknek a vezetést, ami a félidőre is kitartott értelemszerűen.



A második félidő szinte pontosan ugyanúgy kezdődött, mint az első: megint elaludtak a németek, most az előrehúzódó Denzel Dumfriesról feledkeztek meg: az Inter védőjét ugyan gyötörték középen, de estében csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát.



Mindkét csapat próbálkozott és változtatott becsülettel, több gólt azonban már nem láthatott a közönség, így 2-2-re végeztek a felek, mellyel mindketten négy ponttal állnak.