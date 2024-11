Látványos Lautaro Martínez góllal nyert Argentína - Videó

A dél-amerikai vb-selejtezők 12. fordulójában Messi gólpasszából született egy szép, győzelmet érő találat, míg Brazília megint döntetlent játszott.

Argentína az előző fordulóban elszenvedte harmadik vereségét a vb-selejtezőben, de most sikerült kiköszörülni a csorbát.

Az 55. percben Messit keresték a társak, aki 4 védőt magára húzva ívelt be középre. Lautaro Martínez lépett vissza a labdáért, majd egy parádés megmozdulással, félfordulatból juttatta a labdát a kapuba. Az Inter csatára ezzel 32 gólos a válogatottban, így utolérte Diego Maradonát.

A másik oldalon Brazília Uruguayjal csapott össze, és ahogy Venezuela ellen, most is be kellett érniük az 1-1-es döntetlennel. De akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Vinícius Júniorral, Raphinhával és Savinhóval felálló brazilok örülhetnek a pontszerzésnek.

A Dél-Amerika főcsoport jelenlegi állása:

1, Argentína - 25 pont

2, Uruguay - 20

3, Ecuador - 19

4, Kolumbia - 19

5, Brazília – 18

6, Paraguay – 17

7, Bolívia – 13

8, Venezuela – 12

9, Chile – 9

10, Peru – 7

Az első 6 helyezett automatikusan továbbjut, a 7-nek osztályozót kell játszania.