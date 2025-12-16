Laporta visszavágott Péreznek: „A Real Madrid akut Barcelonitisben szenved”

Újabb fejezetéhez érkezett a spanyol futball két óriásának szócsatája. Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke éles és szarkasztikus hangvételű nyilatkozatban vágott vissza a Real Madrid első emberének, Florentino Péreznek, aki korábban a Negreira-ügyet a futballtörténelem legnagyobb botrányaként jellemezte. Laporta szerint Madridban valójában nem jogi, hanem „pszichés” probléma áll fenn: a fővárosi alakulat súlyos, sőt már „akut Barcelonitisben” szenved.

A Barcelona elnöke elbagatellizálta a Real Madrid részéről érkező támadásokat, és úgy véli, azok inkább megszállottságról árulkodnak, mintsem valódi aggályokról. Laporta szerint a királyi klub vezetése és szurkolótábora túlságosan is a katalánokkal van elfoglalva, ahelyett hogy saját belső ügyeikre koncentrálnának.

A két klub viszonya az elmúlt hetekben látványosan megromlott. Míg korábban a Szuperliga-projekt kapcsán ideiglenes szövetségesekké váltak, mára teljesen széthullott ez az együttműködés. Florentino Pérez a Real Madrid közgyűlésén kemény hangvételű beszédet tartott, amelyben Barcelonát, a La Ligát, a Spanyol Labdarúgó-szövetséget és a médiát is támadás alá vette.

Laporta erre reagálva sajátos „diagnózist” állított fel a Bernabéuban uralkodó hangulatról.

„Korábban csak Barcelonitis volt, most már akut Barcelonitisről beszélhetünk” – jelentette ki. „Azt látom, hogy a Barcelonitis mélyen beépült a madridi szurkolók szívébe.”

Amikor arról kérdezték, miért vált most különösen agresszívvá a Real Madrid kommunikációja, Laporta elhárította a konkrét jogi érveket, és ismét riválisa lelkiállapotára mutatott rá.

„Kérdezzék őket. Én csak azt látom, hogy akut Barcelonitisük van – és ez nekünk teljesen megfelel.”

A Barcelona elnöke szerint mindez valójában kedvező jel klubja számára. Úgy véli, ha a Real Madrid közgyűlésein a Barca múltját és jogi ügyeit elemzik, az azt jelenti, hogy a figyelmük nem a saját problémáikra irányul.

„Ez azt mutatja, hogy jobban foglalkoznak velünk, mint azokkal a dolgokkal, amelyekkel valójában kellene” – tette hozzá, utalva arra, hogy ez akár a pályán is visszaüthet a madridiakra.

Laporta végül arra is magyarázatot adott, miért változott meg ennyire látványosan a hangnem Pérez részéről. Elmondása szerint a törésvonal a Szuperliga-projekt körül alakult ki. Míg korábban Barcelonával közösen álltak szemben az UEFA-val és Javier Tebasszal, a katalán klub most irányt váltott.

„Ha megváltozott a diskurzus, az valószínűleg annak köszönhető, hogy egy éve még voltak közös pontok bizonyos projektekben, de ezek nem hoztak eredményt, nem álltak össze” – fogalmazott Laporta.

A Barca elnöke megerősítette: a klub célja most az UEFA-val való megegyezés és a viszony rendezése, ami elszigeteltté hagyhatja a Real Madridot a Szuperliga ügyében. Ez a stratégiai különbség pedig Laporta szerint megmagyarázza, miért szabadult el újra Florentino Pérez haragja a Negreira-ügy kapcsán.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.