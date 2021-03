Laporta: „Messi tudja, hogy nem mehet el!”

Megtörtént Joan Laporta ünnepélyes beiktatása Barcelonában és az új elnök egyből hangaztos nyilatkozatot is tett.

A 11 év után újra megválasztott vezető sok kérdést kapott az eskütétel után, amelyek jelentős része Lionel Messiről szólt.

„Az előző ciklusomban a Barca történetének legjobb játékosa volt, stabilak voltunk és sikeresek. A Barcelona egységes fontos és mindenkit meghívok, hogy gondolja át, mit tehet a klubért. Azért vagyok itt, hogy döntéseket hozzak, például meggyőzzem Leót a közös folytatásról. Ki kell használnunk, hogy itt van, ő is tudja, hogy ez fontos. Tisztában van vele, hogy mennyire kedvelem és mindent megteszünk érte, hogy itt tartsuk. Messi tudja, hogy nem mehet el. Ezekben a nehéz időkben csak akkor lehetünk sikeresek, ha összefogunk. ”

Laporta beszélt még arról is, hogy a járvány után a klub bevételei ismét a régiek lesznek és a gazdasági helyzete is rendeződik majd.

Visszatérve Messire: a hatszoros aranylabdás megtartását minden elnökjelölt megígérte, de Laportának valóban régi és jó kapcsolata van a játékossal, aki 13 éves kora óta a Barca futballistája.

Eközben persze a PSG és a Manchester City is ostromolja Messit és az szinte biztos, hogy többet fizetnének neki, mint a Barca. A helyzetet bonyolítják azok a spekulációk, amelyek szerint Messi sorsa azon is múlik, hogy mi lesz például Manchesterben Sergio Agüero sorsa. A támadó nemcsak honfitársa Messinek, hanem közeli barátja is és, ha távozik a kékektől, akkor nem biztos, hogy a barcelonai zseni Angliába akar menni. Persze, ha a csatár marad, akkor ő is győzködheti a világklasszist.

