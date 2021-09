Laporta brutális tisztogatása mentheti meg a Barcelonát

A katalán szurkolók sosem felejtik el, hogy Lionel Messit el kellett engedni, de ez is kellett a klub túléléséhez.

A Barcelona ezen a nyáron elképeszt átalakuláson ment keresztül, de ez a folyamat nem most kezdődött, hanem akkor amikor elengedte a klub Luis Suárezt, Ivan Rakiticset és Arturo Vidalt. Ezek a fájdalmas lépések fontosak voltak ahhoz, hogy a klub életben maradjon.

Lionel Messi elengedése volt a legnehezebb döntés, de az egy kicsit váratlan volt, hogy Antoine Griezmann is távozott. Az egyetlen döntés, amely komoly kérdéseket vet fel, az Ilaix Moriba elengedése volt, de mostantól a Barca megkezdheti a gazdasági helyzetének rendezését.

Griezmann annak idején 120 millió euróért érkezett a katalánokhoz, mégpedig úgy, hogy a klub kölcsönöket vett fel az átigazolás finanszírozására. A törlesztés ebben az évben is aktuális lett volna. Ráadásul a francia teljesítménye meg sem közelítette azt, amit vártak tőle a Camp Nou-ban, így szinte biztos, hogy örömmel engedték vissza az Atlético Madridhoz. Megszabadult a Barca egy 30 millió eurós fizetéstől is, hiszen a támadó kiemelt bért kapott.

A baj az, hogy bármennyire is hektikus volt Griezmann formája, a csapatból hiányozhat majd a játéka. Ráadásul az átigazolásával egy közvetlen rivális erősödött, ami hosszútávon nem biztos, hogy szerencsés. A helyzet hasonlít a tavalyihoz, amikor Luis Suárez ment át az Atlético Madridhoz, aminek az eredménye a matracosok bajnoki címe lett.

A Barcelona jelenlegi adóssága 1 milliárd eurónál is több, így a sporszakmai ügyek a háttérbe szorulhatnak a gazdasági kérdések mögött.

A jelentős gazdasági problémák ellenére is nehéz azonban megérteni azt, hogy miért engedték Ilaix-t Lipcsébe. A 18 éves fiatal középpályás a világ labdarúgásának egyik nagy tehetsége, de immár a német élvonalban futballozik. Őt egyébként Ronald Koeman vezetőedző is kedvelte és bízott benne, hogy a csapatában teljesedik ki. Ilaix kiváló játékos, aki 2019-ben a legtöbbet kereső ifjúsági játékos volt a klubnál, hiszente évente 1 millió eurónál is többet vitt haza.

És lehet, hogy ez volt a baj, hiszen az ügynökei most azon voltak, hogy megháromszorozzák a bérét. Ez a kérés – ismerve Koeman szándékait –, akár jogos is lehetett volna, de Joan Laporta elnök kapásból elutasította. Ezzel együtt gyorsan ultimátumot is adott a játékosnak, hogy ha nem írja alá a klub feltételei szerint összeállított új szerződését, akkor a következő évben a lelátóról nézheti majd a csapat meccseit, aztán amikor jövő nyáron lejár a jelenlegi megállapodása, akkor mehet ahova akar. Ezt igazán nem szerette volna a játékos sem, hiszen megrekedt volna a fejlődése így végül 16 millió euróért az RB Leipzighez igazolt.

Ez az ügylet a jövőben akár még fájhat is a klubnak, hiszen nagy tehetséget veszített el a Barca, de egyben üzenet is a többi utánpótlás játékosnak is: nem kivételeznek senkivel. Azt is megmutatja, hogy Laporta mindent megtesz az előző elnök, Josep Maria Bartomeu által elkövetett gazdasági hibák kijavításáért.

Laporta sokkal jobben szeret a jó zsaru szerepében tetszelegni, de most fájdalmas döntéseket is fel kell vállalni. Ilyen volt Emerson Royal értékesítése is, akiért nagyjából 9 millió eurót fizetett a Tottenham.

Az eladás után a játékos is csalódottan nyilatkozott.

„Az volt az álmom, hogy a Barcelona színeiben lépjek pályára – mondta a több alkalommal is kölcsönadott játékos. – Rosszul esett, ahogy bántak velem, talán másként is lehetett volna. Amikor visszatértem a kölcsönből biztos voltam benne, hogy a Barca nem akar eladni. Aztán kiderült, hogy már rég döntöttek velem kapcsolatban.”

Laporta nem finomkodik azokkal a játékosokkal, akikre Koemannak nincs szüksége. Miralem Pjanic esetében sem sokat szórakozott az elnök, amikor kölcsönadta a török Besiktasnak – ebben az esetben is elsődeleges szempont volt a kiadáscsökkentés.

Az elnök alaposan megnyirbálta a kiadásokat, hiszen elment Junior Firpo, Jean-Clair Todibóo, Carles Alena és Francisco Trincao is, de nem elégedett, mert szeretett volna megszabadulni Sameul Umtititől és a kapus Netótól is.

A stabilitáshoz vezető úton fontos volt, hogy az elnök meggyőzte Gerard Pique-t, Jordi Alabát és Segio Busquetst a fizetésük csökkentéséről. A RAC1 értesülései szerint a klub bevételeinek már csak 85 százaléka megy fizetésekre. Ehhez az is kellett, hogy az ingyen érkező Memphis Depay, Sergio Agüero és Eric Garcia is alacsonyabb jövedelmet fogadjon el, mint amennyit máshol kerestek volna.

A barcelonai helyzet nem egyszerű, de Laporta brutális lépései megmenthetik a klubot.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona bajnoki címe 3,50-szeres pénzt fizet a szerencsés fogadóknak.