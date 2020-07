Lanzafame Fehérváron, Futács Kispesten folytathatja

Az már szinte kész tény, hogy Davide Lanzafame elhagyja a Honvédot. Az olasz játékos az utolsó öt bajnokin – hivatalosan – sérülés miatt nem szerepelt a piros-feketéknél és a napokban az Instagram oldalára azt posztolta, hogy új kihívásokra készül. A Goal információi szerint klubot vált a támadó, de országot nem és hamarosan a MOL Fehérvár játékosa lesz.

Az olasz támadó, akit korábban az olasz bundabotrányban való részvételéért 16 hónapos eltiltást kapott, miután elismerte, hogy a Bari játékosaként hat-hétezer eurót vett fel meccsenként az eredmények befolyásolásáért. Azért úszta meg ilyen olcsón, mert vádalkut kötött a hatóságokkal.

Magyarországon sokkal sikeresebb volt, hiszen a és a játékosaként is volt bajnok és gólkirály. A Honvéd 2018-ban engedte el a Ferencvároshoz, amely egy éve kötelező kivásárlási opcióval engedte el Kispestre, a Honvéd tulajdonosai a közelmúltban ki is fizették a vételárát. Vagyis most akár pénzt is kérhetnének érte, ellenben úgy tudjuk, hogy a Fehérvárral játékoscseréről tárgyalnak, a klubhoz közeli forrásaink szerint az Európa-ligára készülő csapat Futács Márkót adná Lanzfame játékjogáért cserébe.

Már csak azért is elengednék Székesfehérvárról Futácsot, mert a klub megegyezett Budu Zivzivadze átigazolásáról a Mezőkövesddel, vagyis egy gólerős csatárral már előrébb van Márton Gábor csapata.