Lang Ádám - "Éreztem, hogy valami történt, de tudtam, hogy nem súlyos."

Válogatottunk hátvédjének nemrég megrepedt a lábközépcsontja, de elmondása szerint nincs nagy baj és az Eb-n való részvétel sincs veszélyben.

Lang Ádám múlt héten edzésen szenvedett sérülést az Omonia Nicosia edzésén. A

Nemzeti Sport által készített interjúban elmondta mi történt a tréningen, illetve, hogy veszélyeztetve érzi-e az Eb-n való szereplést.

Mi történt az edzésen?

"Az egyik csapattársammal egyszerre mentünk a labdáért, ő egy ütemmel előbb ért oda, és belerúgtam a talpába, a stoplikat találtam el. Ez a rúgás nem kis erővel történt, ami miatt megrepedt a csont a lábfejemben. A törés kifejezést túlzásnak érzem, apró csontrepedésről van szó, ami korlátoz a mozgásban. Ha hivatalos szeretnék lenni, úgy fogalmaznék, hogy az első lábközépcsontom megrepedt."

Veszélybe kerülhet az Európa-bajnokságon való részvétel?

"Nem! Nyilván éreztem, hogy valami történt, de tudtam, hogy nem súlyos. Az eset után azonnal próbálgattam a lábam, s azt éreztem, esélytelen a mozgás, nem is erőltettem. Rögtön elvittek röntgenre, és a felvételek alapján már elkészülhetett a pontos diagnózis. A kontakt pillanatában sejtettem, hogy kihagyás vár rám, de azt is tudtam, hogy nem hosszú. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy veszélyben lenne az Európa-bajnoki részvétel. Az eset után felhívtam a válogatott csapatorvosát, elmondtam, mi történt, aki látta a röntgenfelvételeket is. Mind ő, mind a klubnál dolgozó szakember ugyanazt mondta, vagyis megerősítettek abban, hogy nem súlyos az eset. A sérülés persze sohasem jön jókor, de szerencsére nem nagy a baj."

Mikor láthatjuk újra a pályán?

"Minél hamarabb szeretnék visszatérni, de semmit sem akarok elsietni, nem kockáztatom meg, hogy továbbrepedjen a csont, és súlyosabb legyen az eset. Ha a kontrollfelvétel azt mutatja, már nincs repedés, és teljesen összeforrt a sérült rész, akkor lehet terhelni. Ám addig sem üldögélek a kanapén, edzem becsülettel, amit tudok, csinálok, keményen készülök az erőnléti edzőnkkel. Szó sem lehet teljes leállásról. Azt tervezem, hogy három hét múlva teljesen rendben leszek, ám ez sok mindentől függ. Az biztos, mindent megteszek, hogy minél gyorsabban regenerálódjon a szervezetem és felépüljek. Sűrű az április, még ebben a hónapban vissza akarok térni."