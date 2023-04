A Liverpool elleni meccsen már a nézőtéren ült.

Vasárnap este jelentette be hivatalosan a Chelsea, hogy meneszti pár hónapja kinevezette edzőjét, Graham Pottert.

Az első csapat élére kinevezett szakember a korábbi másodedző Bruno Saltor lett, azonban ő is csak átmeneti megoldást jelent a Chelsea-nek. Saltor első meccsén a Liverpool ellen mutatkozott be. A találkozón nem született gól, azonban nem is a csapatok teljesítménye volt a középpontban.

A nézőtéren ült a Kékek korábbi legendás középpályása és egykori edzője, Frank Lampard. A The Sun értesülései szerint nem ok nélkül jelent meg újra a Stamford Bridgen. Az angol edző 2019 nyarán vette át a csapat irányítását, amikot a londoniak nem tudtak igazolni. Első szezonjában a meglévő csapatával a negyedik helyet érte el az angol Premier League-ben és az FA kupában is a döntőig menetelt a csapatával, a végső küzdelemben az Arsenal lett a győztes. Második szezonjában a sok igazolás ellenére nem sikerült jól a szezonkezdet, így 2021 januárjában menesztették a szakembert.

Lampard 2022 elején vette át az Evertont, azonban itt sem sikerült fényesre a karrierje és idén januárban a liverpooli csapattól is menesztették. Az angol tréner két hónapja állás nélkül van, azonban Todd Bohley, a Chelsea tulajdonosa most mentőövet dobhat neki. A Kékek jelenleg a 11. helyen vannak a tabellán és jövőre már szinte biztos, hogy nem indulnak európai porondon - kivéve, ha megnyerik a Bajnokok Ligáját, amivel automatikusan kvalifikálják magukat.

A korábbi hírekkel ellentétben már nem a Bayern Münchentől menesztett Julian Nagelsmann, hanem Lampard lehet az ideiglenes megoldás a Chelsea számára. Utoljára, amikor a Chelsea a szezon második felében menesztette vezetőedzőjét - pont Frank Lampardot - végül megnyerte a Bajnokok Ligáját, Thomas Tuchel vezetésével.

