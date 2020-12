Lampard: elképesztő mire képes 2000 néző

Lampard nem csak csapata győzelme miatt volt boldog, hanem a visszatérő szurkolók miatt is.

"Elképesztő, hogy 2000 ember milyen hangulatot teremtett. Szurkoltak és támogattak minket egy nagyon jó csapat ellen. Talán 2000 ember nem tűnik olyan soknak, de éreztük a támogatásukat, ráadásul olyan érzésem volt, mintha többen lettek volna, olyan hangulatot teremtettek. Boldog vagyok, hogy visszatérhetteka lelátóra és hogy nyertünk" - mondta Frank Lampard csapata Leeds elleni győzelmét követően.

A brit kormány a múlt héten jelentette be, hogy egyes régiókban 4-, míg máshol 2 ezer főt beengedhetnek a klubok a stadionokba. Bizonyos régiókban - mint pl. Manchester- továbbra sem szurkolhatnak a helyszínen a szurkolók, ami ellen pont a tegnapi ellenfelének, A Leeds United vezetőedzője, Marcelo Bielsa szólalt fel. Szerinte a rendszer így nem fair és ameddig egyetlen olyan régió is van, ahol nem mehetnek be a nézők, addig sehol sem kellene őket beengedni.

