Lampard a Crystal Palace-nál folytathatja

Frank Lampard lehet a Crystal Palace új menedzsere, a klub és a Chelsea korábbi trénere folyamatosan egyeztet.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Crystal Palace nem tett le arról, hogy a jövőben Frank Lampard irányítsa a felnőtt csapat szakmai munkáját. A klub és a korábbi válogatott középpályás ügynöke folyamatos kapcsolatban vannak egymással. Lampard másfél éven keresztül irányított a Chelsea-t, ahol idén január végén köszönték meg munkásságát, és Thomas Tuchel vette át helyét.

A Palace jelenleg a 13. helyen áll a Premier League-ben, a klubnál nyilván ennél jobb szereplést várnak majd el, ha Lampard veszi át a csapat dirigálását. A Selhurst Parkban azonban nem csak Lampard neve merült fel, mint lehetséges következő menedzser.

A Crystal Palace állítólag felvette a kapcsolatot a prágai Slaviával az Európa-ligában negyeddöntőig menetelő Abdallah Simával is, ő lehet az első érkező, ha Lampard aláír. Sima iránt azonban több klub is élénken érdeklődik, köztük a West Ham United is.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bajnokok Ligája-döntőjében Manchester City-Chelsea találkozót rendeznek, a Chelsea sikere 3.90-szeres pénzt fizet.