Menedzselni kell Lamine Yamal játékperceit, nehogy lesérüljön!

Lamine Yamal már 35 alkalommal lépett pályára ebben a szezonban a Barcelonában minden sorozatot figyelembe véve. Ennek kapcsán a klub vezetőedzője, Hansi Flick arról beszélt az Athletic Bilbao elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, hogy az edző mellett a játékosnak is komoly szerepe van abban, hogy mennyi terhelést kap.

"Kezelni a labdarúgókat és a játékidejüket nem könnyű feladat - idézte a német szakembert angol kiadásunk. - Minden játékossal beszélek; tudják, mikor fognak játszani és mikor nem. Megvan a tervem, de a felelősség egy részét a futballistákra is helyezem, mert meg kell tanulniuk menedzselniük magukat, hogy végig tudják játszani a következő két hetet."

Ahogyan a többi nemzetközi porondon is még álló csapatnak, úgy a katalánoknak is két Bajnokok Ligája-találkozót és három bajnoki összecsapást kell lejátszaniuk 14 nap leforgása alatt.

"Mindenkire szükségünk van a szezon végéig. Néha együtt döntünk, néha magam döntök a játékpercekről. Így szeretném irányítani a csapatomat" - zárta Flick.

Mint ismert, az Atletico Madrid elleni Spanyol Kupa-mérkőzésen Jules Koundét, majd az őt váltó Alejandro Baldét is le kellett cserélni sérülés miatt a gránátvörös-kékek szakvezetőjének. Rajtuk kívül Gavi, Frenkie de Jong és Andreas Christensen szintén a kidőltek listáját bővíti.

A kialakult helyzetet azzal igyekezett orvosolni Flick, hogy a klub akadémiájáról, a La Masiáról hívott fel ifjoncokat az A-kerethez.

